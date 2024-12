Sauf surprise, Pape Thiaw sera confirmé sur le banc des Lions du Sénégal, en remplacement de Aliou Cissé. «L’Officialisation du contrat, c’est pour bientôt», confirme Dr Nalla Socé Diop, conseiller technique du ministre des Sports.

L’Invité de l’émission Galaxy Sports diffusée sur la RTS1, repris par le journal spécialisé Record, fait toutefois une précision de taille sur le salaire du coach entrant. «Pape Thiaw ne peut pas venir de facto et prétendre aux 30 millions [de francs Cfa] que touchait Aliou Cissé. Il ne peut pas débuter là où a fini son prédécesseur», justifie le collaborateur de Khady Diène Gaye.

Dr Diop d’enchaîner : «Aliou Cissé a fait du temps, il a remporté une Can [du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun] et il a réalisé de grosses performances. Donc, Pape Thiaw n’a pas encore atteint le sommet. Il faut d’abord qu’il fasse ses preuves pour après prétendre à plus. […].»