Equipe Nationale : Amara Diouf convoqué par Aliou Cissé contre le Gabon et le Bénin ?

Sensation de la sélection U17 ces derniers mois, Amara Diouf pourrait connaître sa première convocation sous les ordres d’Aliou Cissé en fin de semaine prochaine, soit vendredi 15 mars.

Et si les choses s’accéléraient encore un peu plus vite pour Amara Diouf ? Réputé pour son grand centre de formation, Génération Foot a vu éclore un immense prodige dans ses rangs. Avant même de connaître les joies de jouer avec l’équipe première des Grenats, Amara Diouf a lis son nom un peu partout dans le monde, grâce à ses grosses prestations en sélection U17.

Si la carrière du natif de Pikine n’a pas encore connu une grande évolution en club, celle en Equipe Nationale pourrait très prendre une tournure importante et pour le moins inattendue. Absent des Jeux Africains avec les U20, le joueur de 15 ans pourrait ainsi ne jamais jouer avec cette sélection. Depuis quelques mois, le nom d’Amara Diouf est en effet évoqué chez les Lions A.

Et maintenant d’après les informations de DS Sports, le futur ex-capitaine des Lionceaux U17 figurerait dans la liste élargie d’Aliou Cissé pour le prochain rassemblement des Lions et les rencontres amicales contre le Gabon (22 mars) et le Bénin (26 mars). Ce ne serait pas une première en Equipe Nationale A pour Amara Diouf, lui qui a battu le record du plus jeune joueur de la sélection contre le Rwanda, en septembre 2023. En revanche, ce serait la première fois évolue sous les ordres d’Aliou Cissé.