Equipe nationale : Aliou Cissé fait appel à 6 nouveaux lions

Plus que 2 mois avant le début de la coupe du monde. Les Lions du Sénégal s’apprêtent à entamer leur préparation avec les rencontres amicales. Ils affronteront les 24 et 27 septembre la Bolivie et l’Iran. En prélude à ces rencontres, le sélectionneur national, Aliou Cissé a convoqué la presse pour sa traditionnelle conférence de presse dans laquelle il dévoilera les joueurs convoqués.