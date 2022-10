Entrepreneuriat : Hapsatou Sy lance son « Africa Mith »

Hapsatou Sy a procédé mercredi 12 octobre au lancement officiel du projet Africa Make It Happen (MITH) qui aura lieu le 09 et 20 mars 2023, sous le haut patronage du président Macky Sall.

Entrepreneuse d’origine sénégalaise, la promotrice dudit projet entend rendre cette innovation africaine très célèbre au niveau international, mais également de réunir tous les talents qui font de l’Afrique le continent de tous les possibles. Il sera organisé autour de onze (11) pavillons allant de l’entrepreneuriat à l’emploi et la formation, en passant par l’art et la culture, l’innovation et les nouvelles technologies, la santé et le bien-être, etc. Selon la promotrice, l’innovation pour l’Afrique sera au cœur de l’évènement qui vise à faire que les jeunes puissent trouver un emploi, que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires, que les entreprises africaines puissent également trouver de nouveaux marchés. La première édition de ce projet estimé à plusieurs milliards FCFA sera tenue à partir du 9 au 20 mars 2023 au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) et au Centre d’Exposition de Diamniadio au Sénégal.

PressAfrik