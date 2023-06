Les femmes de FUSION FES se mettent à l’entreprenariat pour valoriser…

L’entreprenariat est devenue la meilleure politique au Sénégal pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes d’où le fait qu’une importante couche de la population a pris à cette destination, pour promouvoir l’auto emploi.

La FUSION FES est crée en juillet 2022 sous le statut d’un groupement d’intérêt économique, et représentée un peu partout dans le monde. Selon la présidente de FUSION FES Mme DIOP Mariétou GUEYE:” la réussite n’apparait pas si simple qu’elle prétende. Par conséquent, des entreprises qui se créent et disparaissent aussitôt après deux ans ou moins. Entreprendre devient alors une solution à problèmes.

Ce phénomène se justifie aujourd’hui par les contraintes qui se présentent dans les deux premières phases de chaque projet de création d’entreprise, elles sont soit d’ordre financier ou organisationnel, soit traduites par une incapacité de l’entrepreneur à développer de bonnes stratégies commerciales…

Nonobstant, les solutions d’accompagnement apportées par les organisations gouvernementales, et non gouvernementales, ces contraintes persistent et sont à l’origine du trajet que nous appelons les trois “D”: le Découragement, la Démotivation et la Déception.

Malheureusement, chaque entrepreneur est passé par ce trajet, les plus forts survivent, les plus faibles empruntent le quatrième “D”, la Disparition.

Et Mme Diop de conclure que: “fort de tout cela, une nouvelle organisation est née, la Fusion des femmes entrepreneures sénégalaises (FUSION FES) dans un seul but, de nous unir, entreprendre et réussir“.