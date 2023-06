Ils étaient poursuivis pour troubles à l’ordre public et participation à une manifestation non autorisée. Les parlementaires avaient décidé de se rendre chez leur leader Ousmane SONKO pour lever le blocus installé devant son domicile. Selon L’Observateur, Cheikh Thioro MBACKE et Cie ont contesté les faits lors de leur audition. Ils ont unanimement soulevé leur statut de député. Ils se sont défendus disant qu’une procédure de flagrance ne peut être initiée à leur encontre. C’est en début de soirée que Cheikh Thioro MBACKE, Samba DANG, Alphonse MANE SAMBOU et Bakary DIEDHIOU ont été finalement relâchés.

Les députés n’étaient pas seuls dans les locaux de la Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar. Ils étaient arrêtés avec 15 autres personnes. Selon les informations de L’Observateur, ces deniers sont toujours en position de garde à vue. Il s’agit du professeur de Lettres à l’UCAD, Yaya COLY, le chauffeur Pape Almamy SANE et Amdy, le commerçant Moustapha MBACKE et Omar DIOP. L’ancien militaire Augustin Nazer DIEDHIOU, Bacary Dialang BADIANE, Assadou AIDARA, Mohamed DIOUF et d’autres individus ont été appréhendés à la Cité Keur Gorgui. Ils pourraient être déférés aujourd’hui devant le procureur de la République qui décidera de leur sort.