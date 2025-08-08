Enseignement supérieur: Le ministre Abdourahmane Diouf annonce une très bonne nouvelle pour…

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Abdourahmane Diouf, a annoncé un plan triennal de recrutement de 500 enseignants-chercheurs.

«Un plan triennal de recrutement de 500 enseignants-chercheurs : 500 pour cette année, 500 pour la rentrée 2026 et 500 pour la rentrée 2027 est en cours », a déclaré le ministre, ajoutant que le gouvernement du Sénégal aura recruté 1 500 enseignants-chercheurs en deux ans.

Abdourahmane Diouf présidait le 15e Congrès ordinaire du Syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES), ce vendredi 8 août 2025 à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) dont le thème est «La santé des enseignants-chercheurs et chercheurs au prisme des conditions de travail dans les universités».

Selon le ministre Diouf, ce recrutement massif d’enseignants-chercheurs permettra de réduire la surcharge de travail des enseignants et de préserver leur santé.

Il a également indiqué que le SAES a soumis un certain nombre de revendications au gouvernement qui travaille à leur résolution.

Pour ce qui concerne la question du décret, Abdourahmane Diouf a affirmé que les premiers paiements ont été faits. « Il y a quelques difficultés techniques qui subsistent encore, mais le gouvernement travaille à les reléguer», a-t-il dit, ajoutant que le gouvernement a engagé la mise en œuvre d’un plan d’urgence pour résoudre la question des chantiers dans les différentes universités.

La santé des enseignants-chercheurs est une question douloureuse, vu les conditions de travail et d’existence dans les universités publique. «Nous sommes là pour passer au peigne fin tous ces facteurs qui ont un impact direct sur la santé des enseignants, sur leur bien-être et qui peuvent influer sur les performances des universités», a affirmé le secrétaire général du SAES, David Célestin Faye.

Ces facteurs sont liés au déficit d’enseignants dans les universités depuis des années.

«Le recrutement de 500 enseignants-chercheurs, annoncé par le gouvernement, pourrait aider à soulager, mais l’effort doit être soutenu et continuer dans les prochaines années”, a-t-il dit.

Monsieur Faye a également souligné le déficit en infrastructures pédagogiques et de salles de classe. « Il y a vraiment des difficultés, mais le SAES étant un syndicat de réflexion, de proposition pose des progrès, mais propose aussi des solutions», a-t-il fait savoir.

Le SAES appelle à la poursuite du dialogue pour pouvoir anticiper sur toutes difficultés existantes. «Nous restons disponibles et souhaitons que l’espace de dialogue soit bien défini et consolidé».

Célestin Faye a affirmé que des recommandations et des résolutions seront soumises aux autorités à la fin du congrès.

Des délégués venus de toutes les universités sénégalaises et des syndicalistes de la sous-région ont pris part à au congrès.