Paris accueille le Ministre sénégalais de la Formation Professionnelle pour une rencontre stratégique avec la diaspora

Ce jeudi 7 août, dans un restaurant parisien au cœur du 6e arrondissement, Moustapha Njekk Sarré, Ministre de la Formation Professionnelle et Porte-parole du Gouvernement du Sénégal, a été reçu chaleureusement par un public composé de membres du sous-commissariat de la formation professionnelle du parti PASTEF, de représentants du MONCAP France, mais aussi de la société civile, réunissant des profils variés et apolitiques.

L’événement, organisé par Neega Mass, artiste panafricaniste incontournable de la diaspora, avait pour objectif de créer un espace d’échanges directs autour de la Vision Sénégal 2050 et du rôle stratégique de la formation professionnelle dans le développement du pays.

Le Ministre a rappelé que la formation professionnelle constitue un pilier central de la transformation économique du Sénégal, s’inscrivant dans l’axe « Capital humain de qualité et équité sociale ». Parmi les objectifs phares présentés : orienter 30 % des jeunes diplômés vers les filières professionnelles d’ici 2029, former 700 000 techniciens sur la même période, et atteindre 5 millions de jeunes formés à l’horizon 2050.

Il a également détaillé plusieurs chantiers en cours, comme la construction de lycées techniques, le déploiement de centres mobiles pour les zones enclavées, l’adaptation de formations pour les daaras, ainsi que le développement de passerelles vers l’enseignement supérieur sur le modèle suisse.

La diaspora a présenté un ensemble de projets innovants : centres de formation privés dans les métiers porteurs (BTP, énergie, numérique), plateforme de planification et gestion de projet, adaptation du concept École 42 au Sénégal, forum national des métiers de l’accueil, et même des programmes de formation pour détenus avec insertion post-peine.

Parmi les recommandations issues de cette rencontre figurent la création d’un conseil consultatif diaspora–ministère, l’intégration accélérée du numérique et de l’intelligence artificielle dans les programmes, ainsi que le renforcement des partenariats public–privé.

En conclusion, le Ministre a salué l’engagement et la créativité de la diaspora, réaffirmant sa volonté d’examiner personnellement chaque proposition reçue. De son côté, Neega Mass a rappelé que cette initiative « vise à montrer que la diaspora est une force incontournable pour la réussite de la Vision Sénégal 2050 » et que son rôle d’artiste panafricaniste est aussi de « créer des passerelles entre les talents, les idées et les institutions ».