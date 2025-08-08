Diamniadio – Siège de l’ONU : « Aucun départ prévu, l’État reste ferme », assure Elimane Pouye

Invité de l’émission « L’Invité de Maimouna Ndour Faye » sur 7TV (médias privé), Elimane Pouye, directeur général de la SOGEPA (Société de gestion des patrimoines de l’État), a levé le voile sur les zones d’ombre entourant le complexe onusien de Diamniadio. Il a reconnu des irrégularités dans la gestion du projet, tout en dénonçant les rumeurs d’un prétendu retrait des Nations Unies du Sénégal.

Un projet stratégique… mais inachevé

Lancé sous la présidence de Macky Sall, le bâtiment des Nations Unies à Diamniadio visait à faire de Dakar un hub diplomatique régional, en accueillant plus de 2 000 fonctionnaires internationaux issus de l’Afrique de l’Ouest.

« L’objectif était de regrouper l’ensemble des agences onusiennes dans un seul site moderne, pour renforcer la présence du Sénégal sur la scène diplomatique régionale », a rappelé M. Pouye.

Installé sur 13 hectares, le bâtiment s’étend sur 82 000 m², ce qui en fait la plus vaste infrastructure du pays. Montant total de l’investissement : 211 milliards de francs CFA TTC, financés par un opérateur privé via un prêt contracté auprès d’une banque chinoise, avec la garantie de l’État du Sénégal. Le remboursement annuel avoisine les 12 milliards de francs CFA, sur une période de 15 à 25 ans.

Une absence d’accords formels

Malgré l’ambition affichée, aucun accord définitif n’a jamais été signé entre le Sénégal et les Nations Unies pour encadrer officiellement l’installation des agences dans le complexe.

« Le projet a été bien accueilli à l’époque, mais le protocole d’établissement n’a jamais été finalisé », a confirmé Elimane Pouye. Sur 21 agences ciblées, seules huit disposent actuellement d’un accord de siège. Les 13 restantes, essentiellement des bureaux régionaux, ne peuvent légalement s’installer sur le site sans cet accord préalable.

Un modèle économique sous tension

Le modèle économique repose sur un loyer annuel de 12 milliards de francs CFA, que les agences doivent payer pour occuper les lieux. Le gouvernement sénégalais a tenté d’en réduire la charge en sollicitant une contribution des Nations Unies à hauteur de trois milliards de francs CFA. En vain.

« Même le secrétaire général adjoint de l’ONU, lors de son passage à Dakar, avait salué le modèle, le qualifiant d’innovant. À New York ou à Genève, l’ONU paie des loyers. Pourquoi cela poserait problème ici ? », s’est interrogé le DG de la SOGEPA.

Mais la dynamique a été freinée par des changements politiques internationaux, notamment l’arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis, qui a provoqué des coupes budgétaires au sein de l’ONU et une baisse des effectifs.

Vers une réaffectation partielle

Face à la réticence des agences onusiennes à occuper les lieux, l’État envisage de réaffecter une partie du bâtiment à ses propres services administratifs, actuellement logés dans différents sites loués à Dakar. Cette mesure permettrait selon Elimane Pouye d’économiser jusqu’à six milliards de francs CFA par an.

Parallèlement, les Nations Unies ont proposé d’impliquer des ONG installées au Sénégal, en les incitant à louer des bureaux dans le complexe. Une suggestion acceptée par l’État, en attente de concrétisation.

L’État dément tout départ des Nations Unies

Elimane Pouye a fermement démenti les rumeurs évoquant un retrait des Nations Unies du Sénégal.

« Ceux qui parlent de départ propagent de fausses informations. Il s’agit simplement des agences sans accord de siège, qui veulent être hébergées gratuitement. L’État ne peut pas l’accepter. Sa position est claire et ferme », a-t-il insisté.