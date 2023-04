Enjeux de l’élection présidentielle : Abdoulaye Diouf Sarr invite les cadres de la majorité à investir le terrain

Les cadres de la majorité présidentielle sont invités à aller à la rencontre des Sénégalais pour poser le débat et expliquer les réalisations du Président de la République, Macky Sall.

Nouvellement nommé Directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr a pris part, hier, à la grande conférence organisée par la Convergence des cadres républicains (Ccr) portant sur le thème : « Pétrole et Gaz au Sénégal, les enjeux d’une élection présidentielle ». Le coordonnateur de la Ccr, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité ses camarades à mesurer tous les enjeux de ce nouvel écosystème pétrolier et gazier. Sur ce, il estime : « Les combats d’opinion qui se présenteront à nous, d’ici février 2024, exigent de nous un arsenal argumentaire imparable ».

Pour lui, le Sénégal est à un tournant décisif où les cadres de la majorité présidentielle doivent jouer un rôle important. « En politique, c’est le terrain qui commande. Et le message qui est lancé aux cadres, c’est de faire 20 % de siège et 80 % de terrain. Allons à la rencontre des Sénégalais et imposons le débat parce que d’ici le 24 février, il faut qu’on fasse la différence avec le débat », a soutenu le nouveau Dg du Fonsis. Et de poursuivre : « Si on ne le fait pas, c’est le populisme qui va faire la différence. Et si le populisme fait la différence, c’est parce que les cadres ont capitulé et nous n’avons pas ce droit ».