Les employés les plus âgés sont-ils dépassés par la technologie ?

Une étude s’est penchée sur le sujet pour y voir plus clair.

Les employés les plus âgés se sentent-ils dépassés par la technologie ? C’est la question que s’est posée ConsumerAffairs dans le cadre d’un sondage. Pour mieux comprendre, les experts ont interrogé 1000 personnes âgées de 45 ans et plus aux Etats-Unis.

Le télétravail pose parfois problème aux employés âgés

Un premier constat amer en ressort. Ainsi 86% des répondants de cette enquête estiment être discriminés sur leur lieu de travail en raison des évolutions technologiques. À noter que ces derniers évoluent justement dans des secteurs liés aux nouvelles technologies. Sur l’ensemble des professions, ce chiffre baisse un peu, mais il reste relativement élevé à 73 %.

Cette problématique devient criante dans un monde où le travail à distance est de plus en plus pratiqué. D’ailleurs, 75 % des personnes sondées par ConsumerAffairs estiment que la technologie est un véritable obstacle pour télétravail. Ce sujet est à prendre en compte pour les entreprises qui devront proposer une formation et/ou une aide à leurs collaborateurs. Surtout qu’il serait dommage de se priver du talent d’employés expérimentés juste car ils ne maîtrisent pas une évolution technologique.

En dehors du monde du travail, ce sondage nous apporte également quelques faits intéressants. Ainsi, 96 % des répondants âgés se disent dépassés par la technologie. Et pour 26 % d’entre eux, cela se produit plusieurs fois par semaine.

Ce résultat doit alerter les pouvoirs publics, alors que l’administration se déploie de plus en plus en version numérique. De nombreux Français s’estiment en effet lésés par cette tendance, et réclament au contraire une présence humaine renforcée pour les aider dans leurs démarches.

Le matériel informatique fait enrager les plus jeunes salariés

Il est intéressant de rappeler que la technologie est aussi parfois pointée du doigt par des actifs plus jeunes mais pas pour les mêmes raisons. Nous vous parlions ainsi récemment du fait que de nombreux français estiment que le matériel informatique utilisé dans le cadre de leurs tâches professionnelles est obsolète.

C’est souvent l’ancienneté des ordinateurs qui est dénoncée, et 37 % des sondés disent travailler sur des machines vieilles de plus de 4 ans, tandis que 33 % disposent d’appareils qui ont entre 3 et 4 ans.

Ce problème n’est clairement pas à prendre à la légère de la part de leurs employeurs. En effet, selon une étude mondiale réalisée par le cabinet d’études Vanson Bourne pour Nexthink, une mauvaise expérience numérique au travail peut être un motif de démission valable pour les salariés, et c’est d’autant plus vrai pour les jeunes générations âgées de moins de 25 ans.