L’ISTCTS et l’ASSAS-AND GUEUSSEUM décrète 72 de grève

Le directoire de la grande coalition intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal ( Istcts) et l’alliance des syndicats autonomes de la santé ( Asas- And gueusseum) a tenu une réunion d’évaluation de la grève générale de 48h, décrétée le mardi 25 et le mercredi 26 octobre 2022.

” Le comité d’organisation a fait le point sur le taux de réussite de la grève qui a été suivie à 98% sur l’ensemble du territoire national. Le directoire s’est félicité de l’adhésion des travailleurs au mot d’ordre de grève tout en leur demandant de rester mobiliser pour continuer la lutte, jusqu’à satisfaction totale des revendications aussi bien dans les collectivités territoriales que dans les strucutures de santé”, renseigne les deux syndicats qui félicitent ” les vaillants travailleurs de Matam pour leur courage et leur détermination face à l’arbitraire et l’injustice et leur apporte son soutien ”

Par ailleurs, le cadre unitaire des deux syndicats ” exige du gouvernement du Sénégal, le règlement rapide de la revalorisation du point indiciaire, la signature du décret répartissant les montants pour chaque catégorie et chaque hiérarchie, le paiement de la prime covid à tous les ayants droits et l’application sans délai du protocole d’accord instituant l’indemnité de logement, l’indemnité paramédicale et revalorisant les primes accordées aux agents de la santé ( prime de risque et l’indemnité d’itinérance).

Aussi, “ constatant le manque de volonté manifeste des pouvoirs publics pour satisfaire définitivement ses revendications, le cadre unitaire décrète une grève générale de 72 heures, du mercredis 02 au vendredi 04 novembre sur l’étendue du territoire national.

Le cadre unitaire demande à tous les travailleurs de se mobiliser pour faire face à cette injustice ”

Libération