Face à la propagation du coronavirus, les pays multiplient les initiatives. Fortement touchée depuis une semaine,

la France a pris une mesure radicale. Le Président Macron l’a annoncée via son compte twitter.

« Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le Coronavirus », écrit-il.