Eliminatoire CAN 2022 : Les lions de France rejoignent finalement la Tanière

Si Ismaïla Sarr, l’ailier de Watford (Championship, Angleterre), boîte vers le forfait, Aliou Cissé peut compter sur les douze joueurs évoluant en Ligue 1 française pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Cameroun 2022, le déplacement au Congo, le 26 mars, puis la réception de l’Eswatini, le 30 mars.

Suite à la saisine de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la partie française a finalement donné son quitus pour leur libération. Un avis favorable accompagné de quelques conditions.

Ainsi, les nouveaux comme Abdou Diallo (PSG), Pape Matar Sarr (Metz) ou Fodé Ballo Touré (Monaco), ainsi que les plus expérimentés à l’instar d’Idrissa Gana Guèye (PSG), sont « tenus d’emprunter un jet privé au retour et de procéder à un test PCR chaque jour pendant les sept jours qui suivent leur retour en France, dans le but d’éviter une septaine ».

Ils seront neuf (9) à quitter Paris pour rejoindre Brazzaville par vol privé, ce lundi, 22 mars.

Pour les Lions évoluant en Angleterre, l’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, avait annoncé sa volonté de retenir ses joueurs, tandis que celui de Chelsea, Thomas Tuchel, a lui révélé que le gardien de but Edouard Mendy sera indisponible pour le Sénégal en raison d’une opération dentaire.

Dans le groupe I de ces éliminatoires, les Lions du Sénégal déjà qualifiés, les Diables rouges, 7 points, se disputent la 2e place de la poule, avec les Djurtus de la Guinée Bissau, 3 points.

