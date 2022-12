Elimination du Sénégal : la tristesse s’affiche dans le visage des sénégalais

L’équipe nationale du Sénégal a été éliminée hier, dimanche 4 décembre, par celle de l’Angleterre (3-0) en huitième de finale de la Coupe du monde Qatar 2022. Beaucoup de supporters des poulains d’Aliou Cissé ont ainsi vu leur espoir fondre comme peau de chagrin. C’est le cas des supporters sénégalais .

Les réactions sont les mêmes, certains estiment que les Lions de la Teranga n’ont pas démérité, mais l’Angleterre est meilleure. «L’équipe a bien joué, sauf que les Anglais sont les meilleurs pour être franc. Ils ont plus d’expériences. Au regard des buts encaissés par le Sénégal, on sait qu’ils (Ndlr : les Anglais) jouent avec une bonne tactique. Notre classement est également bien, c’est-à-dire le 4-4-2. Il y a aussi l’attentisme qui a été noté dans notre équipe», déclare-t-il. «Mais du courage ! Il faut juste redoubler d’efforts pour les compétitions à venir. Mais c’est bien dans l’ensemble», encourage le gestionnaire de formation. De son côté, Souleymane Baldé se dit déçu, mais reconnaît les qualités de The Three Lions.

«Vraiment je suis déçu parce qu’on a terrassé mon équipe. Nos joueurs se sont donnés à fond, mais les Anglais ont fini par s’imposer», dit-il, pour regretter. Interrogé sur l’impact de l’absence de Sadio Mané dans le match, le coiffeur répond : «l’absence de Sadio Mané n’a pas tout à fait peser, puisque l’équipe est parvenue jusqu’à ce niveau de la compétition. C’est Dieu qui a voulu que le marathon s’arrête ici. On remercie Dieu», conclut-il.