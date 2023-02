Mondial Basket 2023: Faux pas interdit pour les Lions du Sénégal

Mission commando pour les Lions du Sénégal qui sont actuellement en Egypte pour les besoins du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Basket 2023. Les protégés de Ngagne Desagana Diop devront gagner tous leurs matchs pour optimiser leurs chances de participation à ladite compétition. Et pour commencer, Youssou Ndoye et ses coéquipiers affrontent ce vendredi à partir de 14h30 le Soudan du Sud, leader du Groupe F. Pendant trois jours, les fans de basket auront beaucoup de raisons de suivre attentivement ce qui va se passer à Alexandrie, où certains des joueurs les plus talentueux du continent seront aux prises dans l’espoir de décrocher deux, voire trois billets qualificatifs pour le tournoi mondial de cet été. Les équipes qui finiront aux deux premières places des Groupes E et F, ainsi que la meilleure 3e, auront l’honneur de représenter l’Afrique à la Coupe du Monde FIBA.

Tous les résultats du premier tour ont été conservés pour le 2e tour

Pendant trois jours consécutifs, du 24 au 26 février, les équipes du Groupe F se battront pour obtenir le droit de rejoindre la Côte d’Ivoire – seule nation africaine jusqu’ici qualifiée pour la compétition mondiale – en Indonésie, au Japon et aux Philippines à la fin de l’été. L’Égypte semble en bonne position pour décrocher la très convoitée qualification mais dans ce groupe que de nombreux observateurs considèrent comme le « groupe de la mort », tout est encore ouvert.

Voici le classement et le programme du jour

L’Égypte, la Tunisie et le Sénégal – trois candidats légitimes pour les derniers billets qualificatifs pour la Coupe du Monde FIBA 2023 – ont déjà été sacrés champions d’Afrique par le passé, mais ils sont actuellement tous trois classés derrière le Soudan du Sud, pourtant néophyte dans la compétition.

S’il s’impose vendredi, le plus jeune pays d’Afrique se qualifiera automatiquement pour la Coupe du Monde FIBA 2023, indépendamment des autres résultats de la fin de semaine. Le Sénégal s’avère toutefois être un adversaire redoutable pour la sélection sud-soudanaise.

En effet, lors de leurs deux dernières confrontations, le Sénégal a d’abord gagné aisément (104-74) au FIBA AfroBasket 2021, avant de le faire de justesse (69-66) en août dernier à Monastir (Tunisie), devenant du même coup la seule équipe à s’être imposée contre le Soudan du Sud durant ces Éliminatoires Zone Afrique.

Les deux sélections sont coachées par des anciens joueurs NBA : Luol Deng (Soudan du Sud) et DeSagana Diop (Sénégal). Il est intéressant de noter que depuis qu’il a repris les commandes de l’équipe du Sénégal en août 2022, Diop affiche un bilan de 3-0. Deng – qui a dû parfois céder la direction de l’équipe à Royal Ivey – a quant à lui remporté tous les 6 matchs auxquels il a pris part dans ces Éliminatoires Zone Afrique.

Après avoir connu des hauts et des bas dans cette campagne qualificative, le Sénégal reste sur une série de trois victoires. Il lui faudra maintenant en gagner le plus possible pour optimiser ses chances de participation à l’événement mondial pour une troisième fois consécutive.