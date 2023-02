Violation de la loi à Ofnac: 11 membres seraient pris en flagrant délit

Dans ce groupe des 11, il y a cinq qui ne peuvent plus être reconduits parce qu’ayant bouclé leurs deux mandats de 5 ans. Il s’agit de l’actuel vice-président, Cheikh Tidiane Marra, magistrat à la retraite. Son mandat a été renouvelé par décret présidentiel, signé le 24 février 2020.

L’administrateur civil à la retraite Lamine Sagna, le magistrat à la retraite El Hadji Mansour Tall, l’autre magistrat à la retraite Boubacar Albert Gaye et le Colonel de la gendarmerie Amadou Hamady Sy sont tous dans le même cas des membres qui ont bouclé leurs deux mandats de 5 ans au sein de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).

Pour les six (6) autres membres restants, ils viennent de boucler leur 1er mandat de 5 ans. Nommés le 24 février 2020, par décret présidentiel, Assane Ndoye, ancien inspecteur général de la police ;

Abdoulaye Dianko, magistrat, Abdoulaye Diop, ancien contrôleur général de la police, Awa Dièye, avocat à la Cour, Emné Fakhry Bâ, manager des organisations et Boubacar Bâ, membre de la société civile, peuvent valablement être reconduits pour un second et dernier mandat à l’Ofnac. C’est au seul président de la République d’en décider.