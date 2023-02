Baisse du prix du loyer: La mesure sera effective le 1er mars 2023

Le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana renseigne que la baisse des prix du loyer va entrer en vigueur à partir du 1er mars prochain. Il a annoncé qu’une commission de régulation sera créée lors du Conseil des ministres de Sédhiou.

« C’est acté, le décret a été pris par le chef de l’Etat, il y a une semaine. Mercredi prochain, sera alors la date de la mise en application de cette décision présidentielle », a déclaré le ministre du Commerce, Abdou Karim Fofana.

D’après Vox Populi, le chef de l’Etat a revu les prix de la baisse du loyer. La baisse de 20% pour ceux inférieurs ou égaux à 300 000 FCfa et laquelle, concerne la plus grande partie des ménages au Sénégal a été réajustée.

Désormais au lieu de 20% , les loyers de moins de 300 000 FCFA connaitront une baisse de 15% et non 20%. Ceux compris entre 300 000 et 500 000 FCFA restent inchangés avec une baisse de 10%. Il est de même pour les loyers qui vont au-delà de 500 000 FCFA avec une baisse de 5%.

Abdou Karim Fofana a annoncé qu’une commission de régulation sera créée lors du Conseil des ministres de Sédhiou. La baisse des loyers entrera en vigueur le 1er mars prochain.