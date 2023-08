Elim CAN 2024 : Le Sénégal ne veut pas se rendre au Rwanda pour le sixième jour

Pour le sixième et dernier jour des séries éliminatoires CAN 2024, le Sénégal refuse de se rendre au Rwanda pour faire face à l’Amavudi.

Le Sénégal, qui a déjà validé son ticket pour le prochain CAN, fera face au Rwanda dans la sixième et dernière journée des séries éliminatoires. Le deuxième jour des séries éliminatoires, le Sénégal a accueilli au Stade Abdoulaye Wade Rwanda, qui n’avait pas de stade approuvé par la CAF. Évoluer chez nous, Cependant, le Rwanda a accueilli le Sénégal dans son propre stade le second jour. Les deux fédérations avaient trouvé un accord pour jouer le jeu en direction de Dakar. Pour le match retour prévu le 9 septembre, le Sénégal a dû se rendre au Rwanda pour disputer le match retour. Mais la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a changé d’avis et a lancé le processus pour recevoir également le match retour à domicile, comme lors du premier tour. Une demande à laquelle la Fédération rwandaise de football a refusé.

Ainsi, la FSF a saisi la Confédération africaine de football à travers une lettre envoyée mardi demandant de maintenir la domiciliation du match retour au Sénégal.

Lors de la 1ère étape (Rwanda contre Sénégal) le 7 juin 2022, la Fédération rwandaise de football a sollicité la FSF organiser cette rencontre à Dakar et le match retour Sénégal contre Rwanda prévu en septembre 2023 à Kigali. La Fédération sénégalaise de football avait donné son accord de principe pour aider le Rwanda solidaire à sa demande au vu de ses difficultés liées à l’absence de stade homologué dans son pays. Une entente de principe ne sous-entend pas un engagement contractuel assorti d’une obligation.

La FSF ne s’était donc pas engagée contractuellement. Le Sénégal n’avait aucun intérêt ni aucune considération financière ou sportive à cette opération mais elle était mue par un esprit de solidarité pour permettre à la Fédération sœur de préserver ses chances de qualification. En fait, la FSF avait elle-même pris en charge tous les coûts d’organisation du match à sens unique du 07 juin 2022 », rappelle la correspondance.

Mais pendant ce temps, la situation et le contexte ont changé à plusieurs niveaux la CAF a changé le calendrier des éliminatoires en introduisant dans la fenêtre de septembre une date de match amical pour laquelle la FSF a pris un engagement officiel avec l’Algérie», ont d’abord rappelé les champions d’Afrique en titre.

Sur le plan sportif, le Match 5 des séries éliminatoires CAN 2023 n’a plus de participation sportive pour le Sénégal ou le Rwanda. Le droit du Sénégal d’organiser un match 5 découle à la fois des règles du concours et du tirage effectué par la CAF. Et personne ne peut légalement obliger une association à renoncer à ce droit et plus résolument.

L’article 16 des règles CAN ne prévoit qu’une seule exception au principe des correspondances aller-retour: l’accord des deux (2) associations de jouer leurs deux (2) matches dans un même lieu. Ainsi, en dépit des efforts de conciliation entre les deux présidents et les deux secrétaires généraux des fédérations, la partie rwandaise reste intransigeante. Rappelons que le Sénégal a déjà communiqué sa position officielle à la CAF sur son droit d’organiser ce match dans son propre pays.»

