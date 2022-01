Ce 23 janvier, après la fermeture des bureaux de vote, Ousmane Sonko et ses partisans ont déambulé dans les rues de la ville de Ziguinchor, pour montrer leur joie. C’est une foule très joyeuse qui a parcourue les artères de la ville pour accompagner leur leader en la personne de Oumane Sonko candidat de Yewi Askan wi á Ziguinchor qui a remporté les élections á la mairie de Ziguinchor.

Élu comme le premier magistrat de La ville de Ziguinchor, Oumane Sonko, candidat de YAW, a fait vibré la capitale du sud. Le leader de Pastef a tenu á sortir et sillonner les rues avec ses partisans et autres, pour jubiler et être en fusion avec les populations. Il les a remercié par rapport á la confiance qu’ils ont placé en lui. Leur vote lui a permis de remplacer Abdoulaye Baldé á la mairie. La vérité des urnes a été en défaveur du candidat sortant de la mairie de Ziguinchor.

Une foule immense composée de jeunes était derrière lui, pour l’accompagner et l’acclamer. Munis d’aucuns de banderoles, d’autres de drapeaux et autres gadgets, la jeunesse a sillonner les rues de Ziguinchor pour jubiler et montrer la joie qu’elle a ressenti ce 23 janvier en rapportant la victoire sur Abdoulaye Baldé.