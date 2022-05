Education: Journée gouvernementale du groupe “Alim School”…

Le groupe “Alim School”a eu une journée récréative au sein du dit établissement. Une journée riche en couleurs sous la présence effective du ministère de la santé et de l’environnement. La directrice de cet établissement Mme Mbodji a reçu l’équipe de Kéwoulo et a partagé avec elle cette belle journée au sein de son établissement.

Une délégation gouvernementale était ce matin dans les locaux du groupe “Alim School“. Et elle n’a pas manqué de magnifier sa présence en offrant des kits dentaires aux potaches. Pour magnifier cette journée à laquelle ont participé les ministres de la santé et de l’environnement, un acte symbolique a été posé avec la plantation de plans de fleurs dans le jardin qui se trouve à côté de l’école. Et cela pour égailler l’environnement et favoriser un épanouissement concret des élèves du groupe “Alim School” et des riverains.

Comme les patrons des départements de la santé et de l’environnement, celui de l’Artisanat n’était pas en reste pour la célébration de cette journée. Sa délégation a offert des décorations et initié plusieurs élèves à confectionner et à faire de la peinture, du pliage, et ainsi ils ont décoré leurs salles de classe avec leurs propres productions.

L’autre facteur essentiel aussi est que, avec le ministère de la culture, ils ont crée une compétition de Scrabble et de jeux de mots pour les enfants. Il faut noter que ces jeux éducatifs sont très stimulant et important pour susciter la réflexion et l’intelligence des enfants.

A la suite de cette journée de sensibilisation sur les gestes de solidarité à adopter, le ministère de cette tutelle a pu faire des collectes. Et il faut noter que les parents d’élèves ont répondu massivement à l’opération et avec un grand élan de solidarité. Ils ont offert des habits, des denrées alimentaires de l’argent entre autres. Et toute cette récolte va être offerte à un orphelinat qui se trouve au niveau de Kounoune.

Une journée riche en événements et très instructive. Car le groupe “Alim School” a profité de la tribune d’aujourd’hui pour mettre en pratique ce que les élèves apprennent en classe pour les préparer à une vie active. Il faut noter que le facteur sécuritaire n’était pas en reste, car les sapeurs pompiers ont aussi marqué leur présence en initiants les élèves aux gestes de premiers secours. Car un accident peut arriver partout, à la maison ou à l’école.