École Amadou Traoré : des élèves attaquent leurs professeurs

Des incidents violents ont éclaté ce vendredi à l’école Amadou Traoré de Benne Tally. Selon des informations rapportées par Senego, lors de la deuxième journée de compositions, des élèves ont exprimé leur mécontentement en lançant des pierres et en proférant des menaces à l’encontre de leurs enseignants.

Ces derniers ont condamné ces comportements, les qualifiant de « banditisme » de la part des élèves. La situation a nécessité l’intervention des forces de l’ordre de la police des HLM pour permettre l’évacuation des enseignants de l’établissement.

La tension a été exacerbée lorsque certains élèves ont commencé à déchirer leurs cahiers, aggravant une situation déjà tendue. Le site d’information indique que ce type de violence n’est pas une première pour cette école, des faits similaires s’étant produits il y a deux ans. Les enseignants et les autorités expriment leur inquiétude face à la recrudescence de ces actes violents et craignent une possible escalade si des mesures appropriées ne sont pas prises rapidement.