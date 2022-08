E-media ivest face à l'opinion nationale et internationale ce vendredi.

Le groupe E-Média Invest va faire une déclaration à l’opinion nationale et internationale à travers une conférence de presse qu’il organise ce vendredi 26 août, à 16h, à la Maison de la presse Babacar Touré.

Ce sera l’occasion pour la Direction générale et les avocats d’ éclairer l’opinion publique » sur les droits Tv acquis par le Groupe auprès de New World, qui les a cédés finalement à la Rts. Une cessation de contrat abusive d’aprés les conseils de Emedia. Et avec Mes Moussa Sarr, Seydou Diagne, El Hadji Diouf, il y aura de l’élégance, de l’éloquence et surtout des faits pour démonter les thèses de la Rts et de New World.

Il sera aussi question de consoler les partenaires et dissiper les malentendus au sujet des droits exclusifs acquis pour la retransmission des matchs de la coupe du monde Qatar 2022, via le communiqué du groupe Emedia.

