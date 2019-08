Drogue, accidents, bavures, ces malédictions !

Feuss Net revient cette semaine sur la récurrence des accidents de la circulation avec le nombre de victimes qui va crescendo. Ainsi que la quantité de drogue saisie au port et qui risque de placer Dakar sur la liste des plaques tournantes. C’est encore plus préoccupant que les rapports entre civils et policiers se dégradent du fait des bavures répétitives souvent avec mort d’homme et qui met le flic Makha Diop « El Capo » au banc des « accusés ». Mais que dire de Ouzin Keïta qui s’est signalé en mode carrément efféminée ? Revivez cette actualité dans Feuss Net

