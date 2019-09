Drame à Tambacounda : Un homme tue sa femme avec un coup de point

Une dame du nom de Ramatoulaye Bâ a été tué avec un coup de point par son mari. Le drame a eu lieu au village de Saré Wouro dans la région de Tambacounda suite à une violente dispute conjugale.

Les faits remontent au 26 septembre, suite à une violente dispute entre les deux tourtereaux. Très en colère, Abdoulaye Diallo s’acharne sur sa dulcinée qu’il roue de coups de poing. Sérieusement blessée à des endroits sensibles du corps, elle sera extirpée des griffes de son mari, par les voisins.

Affectée et affaiblie, elle décide de quitter le domicile conjugal. Après la médiation entreprise par quelques notables du village, elle revient à de meilleurs sentiments et regagne la maison, rapporte le journal « L’Observateur ».

A peine qu’elle s’est introduite dans sa chambre, elle reçoit un violent coup et rendra l’âme avant l’arrivée des premiers secours.

Pour camoufler le crime de son fils, la belle-mère, Malado Bâ, s’empresse de présenter les faits en suicide.

La dépouille de Ramatoulaye est alors acheminée à la morgue de l’hôpital régional de Tamba aux fins d’autopsie. Un diagnostic qui écarte la thèse du suicide, parlant de violences physiques, à l’origine de la mort.

L’époux, cueilli et soumis à une interrogation serré et aux témoignages à charge, craque et passe aux aveux.

Abdoulaye Diallo sera placé en garde à vue, en même temps que sa mère, Malako Bâ. Cette dernière cherchait à maquiller un crime en suicide. Ils seront probablement déférés ce Lundi 20 Septembre.