The Best FIFA : ce que Aliou Cissé pense de l’absence de Sadio Mané

The Best FIFA : c

Aliou Cissé s’est prononcé pour la première fois sur l’absence de Sadio Mané dans les récompenses individuelles de l’édition 2019 The Best FIFA, tenue, il y a plus d’une semaine, à Milan. Pour le sélectionneur national des Lions du Sénégal, son vice capitaine méritait quelque chose.

» Les distinctions individuelles sont souvent compliquées. Je suis curieux dans le foot et je me renseigne sur tout, mais j’ai du mal à savoir sur quels critères les choix sont faits. Maintenant, Sadio Mané mérite amplement de faire partie de l’équipe type de la FIFA », a-t-il soutenu. » Il a montré toutes ses qualités avec Liverpool et le Sénégal. Donc, cela devait servir à quelque chose », a-t-il expliqué, appelant au joueur des Reds de continuer à travailler car son heure viendra.

Pour rappel, Lionel Messi a été élu meilleur joueur FIFA de l’année devant Mané qui pourtant, a remporté la Ligue des Champions.

Aliou Cissé s’exprimait, ce lundi, à Thiès, lors de la publication de la liste des 23 joueurs pour le match amical Brésil-Sénégal prévu le 10 octobre 2019, à Singapour.