un professeur d’espagnole du nom de Dominique Diatta a été retrouvé pendu dans la brousse à Oussouye dans la région de Ziguinchor.

Son corps a été découvert ce 05 Octobre et acheminé à la morgue d’Oussouye par les sapeurs-pompiers accompagnés par les éléments de la gendarmerie et du médecin chef. Le défunt originaire de Carabane était enseignant au lycée Aline Sitoé Diatta d’Oussouye. Les causes de cette pendaison ne sont pas encore connues.