Drame à Dougar : Une femme enterrée vivante dans un trou...

Une femme a perdu la vie dans des circonstances atroces à Dougar dans la commune de Diamniadio. Elle a été enterrée vivante par le sable et les ordures dans un trou où elle était entrée pour récupérer les produits impropres à la consommation incinérés par les services d’hygiène non encore consumés.

Selon « Les Echos », la victime du nom de Khady était venue récupérer les produits non encore consumés par le feu, après le départ des services d’hygiènes, soit pour sa propre consommation, soit pour les revendre. Une fois dans le trou, la femme a glissé et a été enterrée vivante par le sable et des produits. Ne pouvant pas le sauver, le jeune garçon est retourné au village pour chercher de l’aide.

Venus à son secours, les villageois n’avaient que leurs yeux pour constater le drame et le corps sans vie. La gendarmerie a ouvert une enquête.