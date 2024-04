Doudou Coly sur la visite du Président Diomaye : « Cette visite du chef de l’Etat sénégalais à Banjul montre la considération qu’il a pour le peuple gambien »

Doudou Coly membre du bureau pastef Gambie se dit satisfait de la deuxième sorti international du président Bassirou Diomaye Faye, ce samedi en territoire Gambien. Selon lui, cette visite du chef de l’Etat Sénégalais à Banjul dans le cadre de travail et d’amitié, montre la considération qu’il a pour le peuple gambien. Le gouvernement gambien dans ses estimations, parle de 400 voire 500 mille membres de la communauté sénégalaise résident en Gambie.

«La deuxième visite du président Bassirou Diomaye Faye en Gambie prouve la considération qu’il a pour le peuple gambien. Cela prouve aussi que le Sénégal et la Gambie est un seul pays. Et même les sympathisants et les gambiens sont prêt à aller l’accueillir à l’aéroport international de Banjul et lui souhaite plein succès pour cette visite », a déclaré Doudou Coly.

Selon l’APS, il est prévu dans l’après-midi une rencontre du président Faye avec la communauté sénégalaise établie en Gambie, forte de 400 voire 500 mille membres, selon une estimation du gouvernement gambien. En effet, ce déplacement du chef de l’Etat en Gambie est présenté par le Bureau d’information gouvernementale (BIG) comme revêtant ‘’une importance d’autant plus capitale qu’il s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens historiques de parenté et de coopération multiforme entre Dakar et Banjul’’.

« Au plan commercial, la Gambie figure sur la liste des principaux clients du Sénégal dans la zone CEDEAO en 2022, avec des exportations estimées à 110,7 milliards FCFA, soit 8,7% des exportations intra-communautaires. Il faut noter qu’avant la Gambie, le président Faye s’est rendu à Nouakchott, jeudi dernier, pour sa première sortie du territoire national, depuis son élection à la tête du Sénégal ».