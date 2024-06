Djiby Ndiaye, chef du protocole de Ousmane Sonko fortement critiqué par les Patriotes: Voici pourquoi

Sur une vidéo devenue virale, le chef de protocole de Ousmane Sonko, Djiby Guèye Ndiaye, est aperçu en train d’échanger poignées de main, sourires et accolades avec l’ancien ministre de l’Intérieur Antoine Diome et le maire de Khombole, Maguèye Boye. C’était lors d’un gamou organisé dans cette ville.

Ces échanges de civilités n’ont pas été du goût de plusieurs militants de Pastef, qui l’ont fait savoir sur les réseaux sociaux. D’après Les Échos, qui donne l’information, Djiby Guèye a été la cible de tirs nourris de ces Patriotes qui, selon le journal, considèrent que ce dernier fricotait avec l’ennemi. «Il s’est pris des rafales de critiques», martèle le quotidien d’information.

Antoine Diome était le ministre de l’Intérieur au plus haut de la confrontation entre les Forces de défense et de sécurité et Ousmane Sonko et ses partisans. Les Patriotes ne lui pardonnent pas la répression des manifestations, qui a fait des dizaines de morts parmi leurs partisans qui avaient choisi la rue pour défendre le Projet.