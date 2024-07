Division de lutte contre le sida et les IST : La nomination Magatte Ndoye Ndiaye contestée par …

La nouvelle nomination de Magatte Ndoye Ndiaye, économiste de la santé, à la tête de la Division de lutte contre le sida et les IST, logée au ministère de la Santé et de l’Action sociale, est loin de faire l’unanimité. Après le communiqué du Bureau exécutif national du Syndicat autonome des médecins du Sénégal (Sames), des agents de ladite division contestent, à leur tour, les compétences du successeur du professeur titulaire de maladies infectieuses à la faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odontostomatologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Cheikh Tidiane Ndour.

« On a démis de ses fonctions un colonel de l’armée, qui est un professeur et médecin agrégé en maladies infectieuses et tropicales, pour mettre un économiste de la santé. C’est un personnel qui ne fait pas partie du personnel de santé. C’est une nomination politique. C’est loin d’être en phase avec nos objectifs que nous devons atteindre», déplorent nos interlocuteurs sous couvert de l’anonymat.