Dissolution du HCCT et du CESE: Découvrez les raisons du blocage

La suppression des institutions comme le CESE, le HCCT… et des agences de l’Etat en doublon était l’une des promesses phares du nouveau régime en place. Un engagement qui tarde à se réaliser. Voici les raisons.

Dans le programme de campagne de la coalition ‘’Diomaye Président’’, le ‘’Projet’’ d’un Sénégal souverain, juste et prospère envisageait de réformer l’administration sénégalaise, confrontée à une politisation à outrance, de même qu’une économie performante et résiliente sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques.

Le tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko avait ainsi promis de dissoudre certaines institutions jugées budgétivores, telles que le Conseil économique, social et environnemental (Cese), le Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), le Conseil national du dialogue des territoires (Cndt)…, et aussi de mutualiser les nombreuses agences de l’Etat qui ont le même objet (emploi des jeunes, financements…).

Ce, dans le but de réduire le train de vie de l’Etat. Il était ainsi prévu la rationalisation des dispositifs existants que sont la Bnde, le Fonsis, le Fongip, la Der, par la création d’une seule et unique Banque publique d’investissement du Sénégal (Bpis). Mais le constat est que les nominations se suivent et se poursuivent. De nouveaux Directeurs généraux ont été nommés aussi bien à la Bnde (Mamadou Faye), au Fonsis (Babacar Gning) qu’à la Der (Aïda Mbodj).