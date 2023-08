Dissolution de Pastef : Le FSD/BJ de Cheikh Bamba Dieye parle d’abus d’autorité

Le Front pour la Démocratie et le Socialisme/Benno Joubel (FSD/BJ/) a réagi au décret qui a dissous le parti Pastef-Les Pa- triotes. Dans un communiqué, le parti dirigé par Cheikh Bamba Dièye a déclaré que dans un État de droit, la présomption d’innocence est une garantie constitutionnelle de protection des droits du citoyen. Elle protège les droits des citoyens et des groupes constitués jusqu’à ce qu’une décision de justice tranche la question.

« À l’Assemblée nationale, une enquête parlementaire est interrompue dès l’instant qu’une instruction judiciaire ouverte porte sur le même sujet. C’est pourquoi, nous affirmons au FSD-BJ que la me- sure de dissolution du Pastef est un abus d’autorité. Elle est injuste parce que précipitée et excessive. Cette décision anticipe sur la décision de justice qui va sanctionner l’instruction judiciaire contre le président de Pastef », a fustigé la formation politique dans son communiqué.

Le FSD/BJ estime que si demain Ousmane Sonko est innocenté, un préjudice irréparable sera commis à l’endroit dudit parti et de tous les militants qui ont foi dans leur projet. « Cette précipitation va encore conforter la réalité de l’acharnement dont Pastef est la victime depuis de nombreuses années. C’est aussi une entorse majeure aux efforts de paix fournis par les forces vives de la nation et surtout, elle annihile l’espoir d’une désescalade née du dialogue national », a écrit le secrétaire général dudit parti.