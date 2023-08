Dissolution de Pastef: Ce détail qui pourrait tout changer

A travers une note rendue publique, le ministre de l’Intérieur a annoncé la dissolution du parti des “Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité” (PASTEF). Il est reproché aux dirigeants d’avoir fait des appels qui ont conduit à des mouvements insurrectionnels.



Seulement, le ministre de l’Intérieur a certainement oublié que le Pastef après sa fusion avec 13 partis politiques et mouvements, PASTEF a changé de signification. L’appellation prononcée par Antoine Diome n’existe plus car PASTEF signifie “Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité”.

D’après une source proche du parti, les statuts ont également été modifiés et la notification avait été faite auprès de l’autorité. Le ministre de l’Intérieur a donc fait un communiqué sur la dissolution d’un parti qui n’existe plus depuis le 13 août 2021. Un oubli qui pourrait peser sur la balance si les patriotes décident d’attaquer cette décision.

Mais avant, il faudra que le décret soit d’abord disponible. En réalité, il n’appartient pas au ministre de l’Intérieur de dissoudre un parti mais plutôt au Président de la République.