Diplomatie parlementaire : El Malick Ndiaye magnifie l’excellence des relations Sénégal–Maroc

Je tiens à remercier chaleureusement les autorités marocaines pour l’accueil fraternel qui m’a été réservé à l’occasion de mon invitation officielle au Royaume du Maroc. Mes remerciements vont tout particulièrement à Monsieur Rachid Talbi El Alami, Président de la Chambre des Représentants, et à Monsieur Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des Conseillers, pour leur disponibilité et la qualité des échanges, qui témoignent de la vitalité et de la solidité de notre coopération parlementaire.

Je remercie également Monsieur Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, ainsi que Monsieur Nizar Baraka, Ministre de l’Équipement et de l’Eau, pour les entretiens fructueux et la convergence de vues sur les grands enjeux régionaux et africains.

Je salue l’excellence des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre le Sénégal et le Maroc, et me réjouis de l’initiative conjointe de mise en place d’un groupe de travail dans le cadre de la préparation de la prochaine réunion du PEAA à Dakar.

J’exprime enfin ma profonde gratitude au peuple marocain pour son accueil chaleureux, généreux et fraternel.