Sénégal – Mali : La composition officielle des Lions, Pape Thiaw opère quelques changements

Pour affronter le Mali, Pape Thiaw opère quelques changements dans son onze. Kalidou Koulibaly, suspendu en huitième de finale, fait son retour dans le onze. Il prend la place de Abdoulaye Seck. Au milieu, Habib Diarra, Gana Guèye et Pape Guèye sont reconduits. Iliman Ndiaye, Sadio Mané et Habib Diallo sont titularisés par le sélectionneur.
Composition officielle du Sénégal
Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Ek Hadj Malick Diouf, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Habib Diarra, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, Habib Diallo