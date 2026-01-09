Agressions en mode «simol » : La réponse du lutteur Siteu au gouvernement

Le lutteur Moustapha Senghor alias “Siteu” a exprimé sa frustration par rapport à la décision du gouvernement sénégalais qui indexe particulièrement la lutte sénégalaise sur le phénomène des agressions en mode “simol”.

Revenant sur les faits, le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, a pris la ferme décision de sanctionner, si nécessaire, les acteurs de la lutte sénégalaise (“lamb”), à la suite des nombreux cas d’insécurité dus au « simol ». Ce phénomène qui consiste à agresser ou à racketter en masse ne restera désormais plus impuni, d’après le premier filc du pays.

Une décision saluée en partie par le lutteur. Car, selon le fils de la banlieue, il serait injuste de cibler partiellement la lutte en omettant les autres événements de grande envergure comme les matches navetanes ou certains événements religieux.

Le lutteur a condamné par la même occasion le chômage des jeunes, bernés par les promesses politiciennes.