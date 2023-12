Diplomatie : La Corée du Nord ferme ses ambassades au Sénégal et en Guinée

La Corée du Nord ferme ses ambassades au Sénégal et en Guinée, annonce le ministère des Affaires étrangères sud-coréen. La neuvième fermeture de mission diplomatique nord-coréenne ces dernières semaines et la cinquième en Afrique, note RFI.

Au cours de la semaine passée, la Corée du Nord a fermé ses ambassades en Ouganda et Angola et mis un terme à ses missions diplomatiques à Hong Kong et en Espagne, d’après les médias officiels nord-coréens et les autorités locales.

Mais la Corée du Nord se veut rassurante. Pyongyang avait que les récentes fermetures de plusieurs de ses ambassades ne sont que de simples « affaires régulières », après que Séoul a affirmé que ce retrait diplomatique était motivé par une économie nord-coréenne malade.