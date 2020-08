Diourbel: Un maçon activement recherché pour viol d’une malade mentale

Maçon de profession et bricoleur à ses heures perdues, P. T, un personnage très connu aux alentours du marché central de Diourbel, est actuellement recherché par les limiers et les parents de S.B, une déficiente dont il aurait abusée sexuellement, a appris Seneweb.

Les faits remontent à hier dimanche, surlendemain de la Tabaski. Selon Ibrahima Ba, un des frères de la jeune femme, cette dernière qui était allée chercher du pain à la boulangerie «Mader», a été interceptée par le maçon qui l’aurait entrainée dans un bâtiment en construction.

«Quand j’ai remarqué que ma sœur tardait à rentrer. Je me suis inquiété parce qu’il faisait nuit. Et lorsque je suis allé à sa rencontre, sur le chemin j’ai vu ma sœur et P.T sortir du bâtiment en construction. Dès qu’il m’a vu, il a pris la fuite. Ma sœur, qui était couverte de sable, m’a dit qu’il venait d’abuser d’elle», a confié le frère de la présumée victime.