Diourbel : Un homme écope de 5 ans de prison pour viol sur une mineure de 14 ans

La chambre criminelle de Diourbel s’est penché lundi, sur l’affaire Baye Sène, accusé de viol l’année dernière. Le mis en cause a été condamné à 5 ans de prison. Sa victime, une fille dénommée F.Pouye, âgée de moins de 14 ans.

Selon le père de la victime qui avait porté l’affaire devant la justice, sa fille vivait avec sa grands parents. A l’en croire, sa fille lui a raconté que le mis en cause avait profité de l’absence de ses grands parents pour pénétrer dans sa chambre avant de tirer sa couverture, de la bastonner, de l’abuser sexuellement et de la menacer de mort en cas de dénonciations.



Interrogé, Baye Sène a réitéré ses dénégations avant de varier sur ses déclarations tenues devant les enquêteurs, soutenant avoir noué une relation amoureuse avec F.Pouye durant des mois au cours desquels ils ont entretenu des relations sexuelles consenties à quatre reprises.



Poursuivant, a déclaré que la fille l’accuse de viol à cause du différend qui existe entre leurs pères.