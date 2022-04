Diourbel : Le célèbre Dealer Baye Ablaye tombe avec 45 kg de chanvre indien

Le mercredi 13 avril 2022, la stupeur et le soulagement ont gagné les populations du village de Kaoul Godaguene, dans l’arrondissement de Fissel. En pleine journée, sous un soleil de plomb, les éléments de la Brigade Régionale des stupéfiants de Diourbel ont appréhendé et conduit manu militari dans le village, le nommé Ablaye Diouf alias « Baye Ablaye », un des barons de trafic intense de chanvre indien dans la zone selon une source bien imprégnée du dossier.



Cette prise spectaculaire, renseigne la source, a été réussie à la faveur d’une souricière qui lui a été tendue par les policiers de l’antidrogue. En effet, dès son arrivée sur les lieux, le suspect a été interpellé sans difficulté alors qu’il a était surpris en pleine transaction avant d’être conduit dans son domicile aux fins de perquisition.

Cette opération de Police judiciaire s’est soldée par la découverte de quarante (40) blocs de cannabis accusant le poids de quarante-cinq (45 kg) kilogrammes, huit (08) béliers, dix (10) bœufs, trois (03) chevaux, une (01) charrette, un (01) tas de foins ainsi qu’une importante somme d’ argent en billets de petites coupures et pièces de monnaie.

Interrogé sommairement, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Les investigations se poursuivent pour démanteler ledit réseau. La drogue et le bétail sont saisis dans le cadre de l’enquête pour association de malfaiteurs, trafic intérieur de chanvre indien et blanchiment de capitaux.