Diofior: le maire annonce la construction prochaine d’un château d’eau pour pallier le manque d’eau qui sévit dans la commune

La commune de Diofior a procédé au lancement d’un processus d’élaboration d’un plan quinquennal de Développement Communal pour 2024/2028, ce avec l’appui de l’agence régionale de développement de Fatick, ARD. L’eau, l’électricité, le foncier étaient au cœur des discussions lors de l’atelier de lancement du processus d’élaboration du PDC.

Ce processus passera, par différentes phases que sont la phase préparatoire, le diagnostic, la mise en cohérence et enfin par la phase de planification .

En se basant sur une orientation de la loi sur la décentralisation, la commune de Diofior veut financer son propre PDC à travers ses recettes propres, pour assoir ainsi une politique de développement communale sur les compétences transférées.

Les besoins primaires en Première ligne de mire

l’eau, l’électricité et le foncier au cœur des concertations lors de l’atelier organisé ce weekend pour la planification du PDC 2024/2028.

Le plan précédant de 2017/2022 est épuisé mais continue avec un pilotage à vue, les priorités sont presque les mêmes avec le nouveau PDC. Les besoins essentiels des populations sont l’eau l’électricité, le foncier pour ne citer que ceux la.

Selon le maire de la commune, Youssou Diom: “en ce qui concerne l’eau, malgré les nombreuses adductions d’eau, il est nécessaire d’avoir un château d’eau pour satisfaire tous les besoins et distribuer l’eau dans la journée par ce que Diofior est devenue une grande agglomération et l’eau ne suffit pas malheureusement. Le projet de construction d’un château d’eau en gestation depuis 2016 est en cours et le ministère de l’hydraulique a presque acquis le financement avec un fonds saoudien, a révélé le maire. Diofior s’étend de plus en plus c’est pour quoi il faudra un château d’eau pour solution au manque d’eau qui sévit, dans la commune et certainement le projet va démarrer cette année.

Dans le PDC précèdent beaucoup de réalisations ont été faites. Concernant l’électricité il y a eu extension de plus de10 kilomètres pour une centaine de millions avec l’AGETIP et des équipements reçu de la SENELEC comme des postes transformateurs de 900 kvas. 15 km d’extensions électriques sont prévus cette année dans le nouveau plan de développement communal.

A part ces besoins primaires les infrastructures vont continuer, le diagnostic se réalisera sur le terrain. Le dossier du foncier est dû au fait que Diofior a été érigé en commune bien avant ses communes limitrophes. Pour régler le problème définitivement le dossier a été soumis au président de la république pour régler l’incohérence territoriale et limiter la ville. Un plan d’aménagement communautaire sur le foncier a été proposé sur ce point .

Dans ce projet la commune Diofior peut compter sur l’agence régional de développement de Fatick ARD.

Mohamed khady Thiam chef de la division, planification et la formation de l’ARD de Fatick soutient que l’économie, les secteurs sociaux, la croissance, la bonne gouvernance sont les principaux thèmes concernés par le PDC mais il y a de nouvelles thématiques qui sont intégrées dans la planification notamment, le changement climatique qui est une thématique transversale, la migration, le genre, la nutrition et les problématiques d’accès aux besoins primaires. Les actions et les priorités du PDC précédents demeurent parce qu’ étant des priorités. Il y en a qui sont réalisées ,d’autres qui ne le sont pas encore, donc il faut actualiser ce PDC pour voir ce qu’il faut exactement faire.