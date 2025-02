Digitalisation au Sénégal : des outils innovants pour moderniser l’administration et dynamiser l’économie

Le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, M. Abdourahmane Sarr, a officiellement lancé à Dakar deux applications majeures visant à moderniser l’accès à l’information et à simplifier les démarches administratives au Sénégal. Ces initiatives s’inscrivent dans la stratégie gouvernementale de digitalisation et de renforcement de la transparence et de l’efficacité des services publics.

Une application mobile pour la diffusion des indicateurs socio-économiques et démographiques

Développée par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), cette application offre un accès en temps réel à des données actualisées sur les indicateurs socio-économiques et démographiques du Sénégal. Destinée à un large éventail d’utilisateurs – chercheurs, décideurs politiques, étudiants, ou simples citoyens – elle facilite la consultation des statistiques clés et contribue à une meilleure compréhension des dynamiques économiques et sociales du pays. Cet outil vise également à renforcer la prise de décision basée sur des données fiables et accessibles.

E-NINEA : la plateforme numérique pour l’immatriculation des entreprises et associations

La deuxième innovation, E-NINEA (Numéro d’Identification Nationale des Entreprises et des Associations en ligne), simplifie radicalement le processus d’enregistrement des entreprises et associations. En proposant une immatriculation entièrement en ligne, cette plateforme réduit les délais administratifs, améliore l’efficacité des procédures et encourage la formalisation des activités économiques. Grâce à E-NINEA, le Sénégal aspire à offrir un environnement des affaires plus transparent, dynamique et favorable à l’investissement, soutenant ainsi les acteurs économiques locaux et internationaux.

Une ambition pour la modernisation et la transparence

Ces deux initiatives traduisent la volonté du gouvernement sénégalais de faire de la digitalisation un levier clé pour le développement économique et social. En facilitant l’accès à des données essentielles et en simplifiant les démarches administratives, elles renforcent la transparence, l’efficacité et l’inclusivité des services publics. Le ministre Rahmane Sarr a réaffirmé l’engagement de son ministère à poursuivre les réformes numériques pour stimuler la croissance économique et soutenir la modernisation des outils de gestion publique, au bénéfice des citoyens et des entreprises.