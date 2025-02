Relance du dossier Sofico : détention, mandat d’arrêt et immunités parlementaires en jeu

Le dossier judiciaire relatif à l’expropriation des titres fonciers n° 5058/NGA, 13833/NGA et 1838/NGA, au profit de la société Sofico, a été relancé par le parquet après une période de relative accalmie.

Un réquisitoire supplétif a été émis, sollicitant le placement en détention provisoire de Tahirou Sarr, l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Mamour Diallo, ainsi que la levée de l’immunité parlementaire des députés Amadou Ba et Birima Mangara, afin d’examiner leur éventuelle implication dans cette affaire, rapporte Libération. Le dossier a été confié au juge d’instruction du deuxième cabinet, qui devra statuer sur ces demandes après les investigations préliminaires menées par la Sûreté urbaine. Mamour Diallo, qui n’a pas pu être auditionné en raison de son implication dans une autre enquête et de son départ du Sénégal en juin 2024, fait désormais l’objet d’un mandat d’arrêt international. Quant à la demande de levée des immunités parlementaires, si elle est approuvée, elle pourrait conduire à la mise en examen des députés concernés, sans pour autant préjuger d’une inculpation. Le juge d’instruction aura la responsabilité d’évaluer les éléments à charge et de déterminer les suites judiciaires à donner à ce dossier complexe.