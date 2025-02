Axe Diégoune-Tendième : Le dernier combat de cyclisme de Clémentine Coly

Le cyclisme sénégalais est en deuil, la communauté sportive de Bignona est sous le choc après un accident survenu ce dimanche 2 février 2025 aux environs de 14 h sur l’axe Diégoune. Clémentine Colly, membre du Vélo Club Bignona, a tragiquement perdu la vie ce matin dans un accident de circulation survenu lors de son entraînement, sous l’assistance d’équipes de France 24 venues faire un reportage.

Passionnée et déterminée, Clémentine Colly faisait partie des athlètes sur lesquelles la Fédération Sénégalaise de Cyclisme comptait pour constituer une équipe nationale féminine. Ses performances, notamment lors du dernier Tour de Casamance, avaient fait d’elle une figure prometteuse du cyclisme féminin au Sénégal.

Il faut rappeler que depuis sa création en 2018, Bignona Vélo-Club rassemble plus d’une centaine de membres de tout âge et contribue au développement du cyclisme dans la région. Cette tragédie est une lourde perte pour le club et pour toute la communauté sportive.

La rédaction de Kéwoulo adresse ses plus sincères condoléances au Vélo Club Bignona, à la famille de Clémentine et à la Fédération Sénégalaise de Cyclisme.