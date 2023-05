Le président de la République, Macky Sall, a inauguré ce mardi 2 Mai, dans l’après-midi, la Zone de Recasement des Mécaniciens et Professionnels de l’Automobile (ZAMPA) de Diamniadio. Ce projet qui est piloté par le ministère de l’Emploi de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat et dont AGETIP est Maître d’Ouvrage Délégué (MOD), vise à mettre fin à l’occupation anarchique de la voie publique.

Car Dakar offre, aujourd’hui, une image peu reluisante avec un peu partout des garages mécaniques à ciel ouvert, des sites de vente de pièces détachées et des concessionnaires automobiles visibles partout, occupant même une partie importante des trottoirs, sans oublier les nombreuses épaves abandonnées sur les artères de la ville. Ainsi, cet ambitieux projet a un objectif double : désencombrer Dakar et moderniser le secteur des professionnels de l’automobile.

Avec les 62,5 ha, ce projet permettra aussi la création de plus de 5000 emplois. Le site va abriter un espace d’épave de casse d’automobiles, des ateliers, une galerie et de vente de pièces détachées et un espace dédié aux concessionnaires de véhicules en face de la route nationale. Les travaux d’infrastructures ont essentiellement porté sur les mouvements de terre, avec un terrain particulièrement difficile, des milliers de mètres cubes ont été déplacés et les déblais utilisés pour remblayer la zone de casse et une partie est mise en dépôt.

Les niveaux voulus sont atteints pour la mise en œuvre des plateformes.

La première tranche a permis la réalisation de la voirie et des réseaux divers, une brigade de gendarmerie, une administration, des ateliers mécanique-auto, des ateliers mécanique-camion, une galerie de vente de véhicules et pièces détachées, une guérite de gardien, etc.

La deuxième tranche verra la construction de 270 ateliers mécaniques, un abris véhicule, une galerie pièces détachées module de 88 magasins, un hall restauration, un édifice religieux et des blocs de toilettes.

