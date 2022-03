Le détournement d’un bateau d’engrais, dont la valeur est estimée à 3,9 milliards F CFA, secoue la société Transcontinentale Transit.

La directrice Ndèye Nancy Niang, 50 ans, présumée responsable de la fraude, mouille un célèbre promoteur de le lutte et son frère. Il s’agit bien, selon des sources de L’Observateur, d’Aziz Ndiaye et de son frère Massata Ndiaye. Allé Ndiaye et d’autres personnalités pourraient être entendus par la Sûreté Urbaine (SU) en charge de l’enquête.

La transitaire a confié qu’elle avait vendu une bonne quantité d’engrais à Aziz Ndiaye et Cie, à des prix en-deçà de ceux en cours dans le marché. Mais, ces derniers ne lui ont versé aucun centime. Massata Ndiaye a affirmé avoir acquis 400 tonnes d’engrais à 640 000 000 Fcfa auprès de Nancy Niang.

Il a produit des bons de livraison. Le frère de Aziz Ndiaye a aussi soutenu avoir payé en espèces, sans montrer de factures. D’après les enquêteurs, rapporte toujours le journal, Aziz Ndiaye a acheté une partie de l’engrais dans des conditions nébuleuses.