Détention de chanvre indien : Un gardien et un boulanger arrêtés à Louga

Attirés par l’odeur du chanvre indien qui se dégageait dans un quartier de la ville de Louga, les éléments du commissariat urbain de la police de Louga en patrouille dans la zone s’y sont rendus pour appréhender le gardien des installations hydrauliques de la SDE, I. Camara, et son ami boulanger M. Diop. Les deux délinquants ont été surpris en train de fumer du chanvre indien. Une fouille effectuée sur les deux mis en cause a permis de retrouver un kilogramme de l’herbe qui tue, des armes blanches, des ciseaux.

Arrêtés et conduits à l’unité, les deux individus ont été placés sous mandat de dépôt à la maison d’arrêt et de correction de Louga au terme de la durée légale de leur garde à vue.