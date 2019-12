Marche pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie : 33 organisations sonnent la mobilisation, demain vendredi

33 organisations regroupées dans le collectif Nio Lank, Nio Bagne, vont marcher demain vendredi 13 décembre pour exiger la libération de Guy Marius Sagna, professeur Babacar Diop et leurs camarades, et la contre la hausse du prix de l’électricité.

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le porte-parole du jour, Oumar Wally Zoumarou, a appelé à une grande mobilisation contre ce qu’il a qualifié d’injustice, soulignant que dès le 1er janvier, il faudra également s’attendre à une hausse du prix de l’eau avec l’arrivée de Suez. Zoumarou et ses camarades ont exigé la libération immédiate et sans condition de GuY Marius Sagna et compagnie.