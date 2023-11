Dernières sorties : l’heure n’est plus à une communication de séduction pour Macky Sall

Comment comprendre les ressorts de la communication musclée de Macky Sall. L’heure n’est plus à une communication de séduction avec des mots tirés des fontes de douceur. Le temps des réponses tendres est révolu chez Macky Sall. Ces derniers jours, le Président de la République a changé d’humeur en adoptant une communication qui surprend beaucoup de Sénégalais.

Les conseils des ministres décentralisés à Kaffrine, Kaolack et Fatick resteront à jamais dans l’histoire politique du Sénégal non pas seulement pour des pluies de milliards mais aussi par la tonalité du discours. Le chef de l’Etat a fait preuve d’une communication “virulente et radicale”. Les réponses qu’il a servies au Ministre de la Santé Mari Khemess Ngom Ndiaye et au porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana en sont deux exemples qui suscitent de commentaires sur la toile. Cette communication a été analysée par les spécialistes.